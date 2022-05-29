Ердоган анонсував переговори з Путіним та Зеленським

Ердоган анонсував переговори з Путіним та Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує переговорити з російським диктатором Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Президент Туреччини проведе окремі телефонні розмови з російськими та українськими колегами 30 травня.

Про це повідомляє Anadolu Agency.

Зазначається, що Ердоган хоче знову закликати до дипломатії у питанні війни в Україні, яку розпочала РФ на чолі з Путіним.

"Туреччина й надалі заохочуватиме сторони підтримувати канали діалогу та дипломатії для встановлення миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, спікер Путіна Дмитро Пєсков вже підтвердив росЗМІ плани диктатора Кремля провести переговори з Ердоганом. У президента України Володимира Зеленського поки на пропозицію публічно не відреагували.

Раніше Ердоган анонсував нові переговори з Путіним і повідомив, хто і де може ухвалити рішення щодо сходу України.

Нагадаємо, Ердоган знову запропонував Путіну зустрітись із Зеленським у Стамбулі.

Читайте також: