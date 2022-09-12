Ердоган цього тижня знову зустрінеться з Путіним: про що говоритимуть

Ердоган може знову запропонувати Путіну переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з лідером Кремля Володимиром Путіним цього тижня.

Як пише турецьке видання Hurriyet, зустріч президентів відбудеться у рамках саміту глав держав Шанхайської організації співробітництва, що відбудеться 15-16 вересня у Самарканді (Узбекистан).

Зазначається, що основним питанням порядку денного цієї очної зустрічі буде робота зернового коридору, а найгострішою темою зустрічі Ердоган-Путін стане війна РФ проти України. Ердоган передасть своєму російському колезі, що продовжить робити все можливе для припинення війни та досягнення постійного припинення вогню шляхом переговорів за посередництва Туреччини.

Очікується, що на порядку денному під час зустрічі двох лідерів також можливе обговорення і ситуації в Сирії.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент країни-агресорки Володимир Путін 3 серпня провели телефонну розмову, під час якої обговорили експорт зерна, ситуацію на ЗАЕС та регіональні проблеми.

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