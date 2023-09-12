Ердоган готовий далі говорити з Путіним про повернення до "зернової угоди"

Президент Туреччини не втрачає надії на поступки.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що продовжить телефонні переговори з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним щодо повернення "зернової ініціативи".

Про це повідомляє турецька агенція Anadolu.

Турецький президент наголошує, що його зусилля спрямовані на допомогу найменш розвиненим африканським країнам. Саме тому, зі слів Ердогана, Анкара буде продовжувати виробляти рішення, спрямовані на відкриття чорноморського зернового коридору.

Звернувся турецький лідер і до країн Заходу. Зокрема, він порадив звернути увагу на те, що "Туреччина - єдина країна, яка прагне запобігти продовольчій кризі".

За словами Ердогана, Туреччина братиме участь "у будь-яких переговорах як стабілізувальна сила, щоб уникнути занурення світу в нову кризу енергоресурсів та продовольства".

Нагадаємо, днями видання Bloomberg повідомило, що Ердоган закликає лідерів G20 виконати вимоги РФ щодо "зернової угоди". За словами джерел видання, у Сочі турецькому лідеру не вдалось переконати російського президента-диктатора Володимира Путіна відновити "зернову угоду".

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