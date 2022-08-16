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Ердоган хоче обговорити з Зеленським у Львові кроки для припинення війни дипломатичним шляхом

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Ердоган хоче обговорити з Зеленським у Львові кроки для припинення війни дипломатичним шляхом

Фото: Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує обговорити можливі кроки для припинення війни Росії проти України дипломатичним шляхом.

Цю тему турецький лідер планує підняти під час візиту до Львова на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Про це повідомляє CNN Turk із посиланням на заяву Управління комунікацій президента Туреччини.

"На зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом, шляхом активізації діяльності механізму, створеного для експорту українського зерна на світові ринки", – йдеться в заяві.

Зауважимо, що Ердоган вперше відвідає Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.  

Нагадаємо, 18 серпня у Львові Зеленський зустрінеться з Гутеррешем та Ердоганом – відомо, якими будуть теми перемовин.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2110
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