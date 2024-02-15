Ердоган хоче "відкрити двері до миру" і стати посередником між Україною і РФ

Він продовжує зусилля для мирних переговорів між лідерами країн.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що готовий виступити посередником між Україною і агресоркою РФ для встановлення "справедливого" миру між двома країнами.

Заяву турецького лідера наводить агентство APA.

"Ми неодноразово зводили разом сторони в Туреччині. Ми можемо зробити це знову і відкрити двері до миру через управління процесом, орієнтоване на рішення, вільне від зовнішнього впливу", - наголосив Ердоган.

За його словами, офіційна Анкара продовжує зусилля для мирних переговорів між лідерами країн.

"Під час наших зустрічей і з президентом (Володимиром) Путіним, і з президентом (Володимиром) Зеленським ми продовжуємо наші зусилля в цьому напрямку", - додав Ердоган.

Нагадаємо, диктатор РФ в інтерв'ю одному з російських пропагандистів заявив, мовляв, шкодує, що не розпочав повномасштабну війну в Україні раніше. Російський диктатор повторив, що Україна нібито не хотіла миру після 2014-го та не виконала Мінських угод.

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