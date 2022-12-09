Ердоган має намір організувати експорт туркменського газу до Європи в обхід Росії - Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час переговорів зі своїми колегами з Туркменістану та Азербайджану хоче запропонувати організувати постачання туркменського газу через Туреччину до Європи.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на турецьких посадовців.

"Ідея полягала б у тому, щоб транспортувати газ на кораблях до Азербайджану, а потім закачувати його в ланцюг трубопроводів Південного газового коридору, що з’єднує Азербайджан з Європою через Грузію та Туреччину", - розповіли виданню офіційні особи.

Зазначається, що обговорення альтернативних маршрутів туркменського газу в обхід Росії велися й раніше. Втім, успіху вони не мали. Саме вторгнення РФ до України відродили багато ідей про маршрути транспортування енергоносіїв, які раніше вважали малоймовірними.

Автори матер іалу пишуть, що Анкара прагне стати ключовим маршрутом транзиту енергії завдяки своєму стратегічному розташуванню в Європі та Азії та контролем доступу до Чорного моря.

" Вона ( Туреччина - Ред.) хоче використовувати енергетичні проєкти для зміцнення економічних і дипломатичних зв'язків ", - наголошують у публ іка ц ії.

До слова, Туркменістан постачає майже третину газу, який видобувають в Китай. За даними аналітиків, доведені запаси газу Туркменістану становлять майже третину від російських – 13,6 трлн кубометрів на кінець 2020 року.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Туреччина планує домогтися знижки на постачання російського газу. Анкара має намір зробити це на та тлі запровадження нафтових санкцій проти Російської Федерації.

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