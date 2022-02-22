Ердоган назвав неприйнятним рішення Путіна визнати "ЛДНР" та закликав поважати міжнародне право

Президент Турції відреагував на кроки російського лідера.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав неприйнятним рішення Росії визнати незалежність так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Про це пише ІТАР-ТАС з посиланням на телеканал CNN Turk.

"Ми від самого початку кризи щиро прагнули знизити напруженість. У заяві нашого МЗС з приводу останніх подій було зазначено, що рішення Росії визнати так звані “Донецьку та Луганську республіки” суперечить Мінським угодам. Було наголошено, що це рішення є явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Вважаємо таке рішення Росії неприйнятним. Знову звертаємося до сторін із закликом поважати здоровий глузд та міжнародне право", - сказав турецький президент.

Нагадаємо, ввечері, 21 лютого, Путін після засідання Ради безпеки підписав указ про визнання Росією "незалежності" "ДНР" та "ЛНР". Європейські країни підтримали Україну та заявили про санкції проти Росії.

Сьогодні, 22 лютого, Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками засідання РНБО заявив, що своїми рішеннями щодо визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія порушує суверенітет і територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які перебували там з 2014 року.

Президент США Джо Байден 22 лютого підписав указ про введення санкцій проти так званих "ДНР" та "ЛНР" через визнання Росією їх "незалежності".

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