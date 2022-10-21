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Ердоган не втрачає надї на діалог Зеленського і Путіна: знову планує телефонувати президентам

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Ердоган не втрачає надї на діалог Зеленського і Путіна: знову планує телефонувати президентам

Фото: Associated Press

Сторони можуть обговорити тему переговорного процесу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не втрачає надії на діалог між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Саме з цього приводу він має намір найближчими днями знову зателефонувати до Києва та Москви.

Про це повідомляє видання Anadolu.

За словами Ердогана, під час останньої розмови з Путіним у нього склалося враження, нібито у російського президента пом'якшилася позиція щодо діалогу з Україною.

"Найближчими днями за підсумками телефонних розмов (з Путіним та Зеленським - Ред.) зрозуміємо, як далеко зможемо просунутися. Напередодні я спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Я відчув у його промові відсутність перешкоди та готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир", - заявив Ердоган.

Посередник Ердоган

Від початку війни турецький президент висловив бажання взяти на себе посередницьку роль. 28 вересня він поговорив телефоном із Володимиром Зеленським. Ердоган визнав, що фейкові результати референдумів негативно вплинуть на мирні переговори між Україною та РФ.

Вже наступного дня Ердоган зателефонував і російському диктатору Путіну. Очільникові Кремля він заявив про готовність сприяти проведенню переговорів. Мовляв, їм потрібно дати "ще один шанс".

Неодноразово Анкара заявляла про необхідність перемир'я між Києвом і Москвою. Очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголошує, що не йдеться про мир із примушенням України до територіальних поступок.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
681
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