Ердоган ошелешив заявою про "напади" Заходу на Росію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на сьогодні Захід нападає на Росію, тож нібито на тлі цього РФ "чинить опір".

Про це Ердоган сказав журналістам після повернення із саміту Тюркської ради в Самарканді, повідомляє телеканал TRT

"Ми переживаємо не звичайний процес. Росія – це не звичайна держава, це потужна держава. Звичайно, Захід, особливо Америка, нападає на Росію практично безмежно. На тлі всього цього, безумовно, Росія наразі чинить опір", – заявив президент Туреччини.

Він також висловив сподівання на проведення перемовин з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у межах саміту G20, зокрема і про війну в Україні.

"У ці два-три дні, якщо я зможу з ним контактувати, можливо, у мене буде можливість поговорити з ним про те, що він думає, які кроки вони будуть робити, особливо які кроки вони можуть зробити для того, щоб цей процес, тобто діалог, трансформувати в мир", – сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини заявив, що докладає усіх зусиль, аби війна в Україні завершилася мирним договором.

Згодом стало відомо, що Ердоган планує подзвонити президентам України та Росії Володимиру Зеленському і Володимиру Путіну, щоб обговорити ймовірні майбутні перемовини про мир в Україні.

Політичний експерт Станіслав Желіховський попереджав, що Росія намагатиметься тиснути, щоби всадити Україну за стіл переговорів. Зокрема, на саміті "Групи двадцяти" російська делегація спробує через різні країни, зокрема Туреччину, вплинути на рішення України.

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