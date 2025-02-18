Ердоган підтримав мирну ініціативу Трампа: що заявив президент Туреччини

Він також запропонував Туреччину як майданчик для майбутніх переговорів України, Росії та США.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його держава підтримує дипломатичну мирну ініціативу президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні.

Про це турецький лідер сказав на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Анкарі.

Ердоган нагадав, що протягом останніх трьох років Туреччина виступала з безпосередніми ініціативами щодо Росії та України, у яких "ми щиро намагались бути надійними медіаторами для обох країн". Були отримані конкретні результати.

"На цьому етапі ми маємо дипломатичну ініціативу, яку розпочав пан Трамп для швидкого закінчення війни шляхом перемовин. Цей підхід збігається з політикою, яку проводить Туреччина останні чотири роки. Фактично стамбульські перемовини створюють опорну точку як платформа, на якій сторони найбільше наблизилися до домовленостей", – висловив думку Ердоган.

Він також запропонував Туреччину як майданчик для майбутніх переговорів України, Росії та США.

"Якщо взяти до уваги активну дипломатичну діяльність, яку ми проводимо протягом трьох років, наша країна є ідеальною приймальною стороною для перемовин, що, ймовірно, розпочнуться між Росією, Україною та Америкою", – сказав турецький лідер.

Ердоган також вкотре повторив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

До слова, Зеленський заявив, що США хочуть догодити президенту Росії Володимиру Путіну, щоб швидко досягти успіху. Однак припинення вогню – це не успіх.