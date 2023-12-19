Ердоган після зустрічі з Орбаном заявив, що ЄС "гальмуватиме" вступ України та Молдови

Ердоган також підкреслив, що Туреччина вже давно заслужила право на вступ до ЄС.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Європейський Союз "гальмуватиме" вступ України та Молдови. Ердоган також додав, що Анкара вже давно "заслужила право на вступ до ЄС".

Як пише Reuters, про це він сказав після повернення з Угорщини, де він зустрівся з прем'єром Віктором Орбаном.

"Надання їм статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З ними почнеться процес, який теж пробуксовуватиме. Жодна з цих країн не є Туреччиною. Неправильно, що Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС, ніж деякі країни-члени, роками чекає за дверима через політичні перешкоди", – сказав президент Туреччини.

Заявка Туреччини на вступ до ЄС заморожена протягом багатьох років через занепокоєння ЄС щодо ситуації з правами людини в Туреччині та розбіжностей щодо регіональної політики, зокрема у східному Середземномор’ї та щодо окупації Туреччини північної частини Кіпру.

Проте блок залежить від допомоги Туреччини, яка є членом НАТО, зокрема у питаннях міграції.

Ердоган також сказав, що стратегічний та економічний потенціал Туреччини "вже давно заслужив" право на вступ до ЄС. Він вказав, що прогрес у цьому процесі можна буде побачити під час головування в ЄС Угорщини, що почнеться від липня 2024 року, з якою Туреччина має хороші зв'язки.

"ЄС повинен відступити від цієї помилки зараз", – наголосив Ердоган.

На саміті ЄС у Брюсселі 14 грудня європейські лідери підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою щодо вступу до ЄС.

Нагадаємо, у Туска повідомили, чому буде важко розблокувати кордон з Польщею.

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