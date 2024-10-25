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Ердоган після зустрічі з Путіним на БРІКС зробив заяву про припинення вогню в Україні

Ердоган після зустрічі з Путіним на БРІКС зробив заяву про припинення вогню в Україні

Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Президенти торкнулися теми обміну полоненими.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час саміту БРІКС у російській Казані зустрівся з диктатором РФ Володимиром Путіним. Зокрема, вони поговорили про Україну.

Про це турецький президент заявив журналістами, пишуть росЗМІ. 

Зі слів Ердогана, він помітив на переговорах у Казані прагнення кремлівського "фюрера" Володимира Путіна до припинення вогню в Україні.

"Ми переконалися, що Путін також прагне стійкого припинення вогню", - висловився турецький президент. 

Окрім того, він заявив, що обговорював з Путіним обмін полоненими між Москвою та Києвом. Ердоган зауважив, що "Анкара продовжить дипломатичні зусилля".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський різко прокоментував саміт БРІКС в Казані. Він наголосив, що саме під час цього путінського заходу лунають заклики про нібито "недопущення напруги".

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