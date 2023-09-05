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Ердоган після зустрічі з Путіним зробив заяву про війну в Україні 

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Олена КапнікОлена Капнік
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Ердоган після зустрічі з Путіним зробив заяву про війну в Україні 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. / Фото: Associated Press

Турецький лідер наголосив, що Анкара готова бути посередником.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наразі немає перспективи миру між Російською Федерацією та Україною. Тим часом Анкара готова стати посередником у переговорах.

Про це з посиланням на турецького лідера повідомляє CNN Tukr.

"На жаль, війна, яка триває вже півтора роки, все ще триває. На горизонті також немає жодної обнадійливої перспективи миру", - висловився турецький президент. 

Разом з тим Ердоган, наголосив, що позиція Туреччини щодо війни не змінюється. З його слів, Анкара намагається допомогти, а тому наполягає на діалозі та дипломатії та навіть готова робити свій внесок у мирні переговори,

"Від самого першого дня ми завжди захищали світ, діалог і дипломатію. Ми вперто працювали, щоб запобігти подальшому кровопролиттю. Замість того, щоб посилювати проблему та підливати олію у вогонь, ми постаралися домогтися того, щоб обидві сторони зустрілися на загальній основі", - сказав він.

Також, за словами Ердогана, Туреччина надалі продовжить "свою роль посередника, як у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС".

Нагадаємо, Ердоган неодноразово заявляв, що готовий бути посередником під час переговорів Києва та Москви. Так, після переговорів у Сочі 4 вересня кремлівський фюрер Володимир Путін цинічно заявив, що Росія "ніколи не відмовлялася від переговорів" з Україною. Мовляв, нібито Україна не хоче сідати за стіл переговорів із РФ.

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Дата публікації
Перегляди
13к
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