Ердоган після зустрічі з Путіним зробив заяву про війну в Україні 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наразі немає перспективи миру між Російською Федерацією та Україною. Тим часом Анкара готова стати посередником у переговорах.

Про це з посиланням на турецького лідера повідомляє CNN Tukr.

"На жаль, війна, яка триває вже півтора роки, все ще триває. На горизонті також немає жодної обнадійливої перспективи миру", - висловився турецький президент.

Разом з тим Ердоган, наголосив, що позиція Туреччини щодо війни не змінюється. З його слів, Анкара намагається допомогти, а тому наполягає на діалозі та дипломатії та навіть готова робити свій внесок у мирні переговори,

"Від самого першого дня ми завжди захищали світ, діалог і дипломатію. Ми вперто працювали, щоб запобігти подальшому кровопролиттю. Замість того, щоб посилювати проблему та підливати олію у вогонь, ми постаралися домогтися того, щоб обидві сторони зустрілися на загальній основі", - сказав він.

Також, за словами Ердогана, Туреччина надалі продовжить "свою роль посередника, як у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС".

Нагадаємо, Ердоган неодноразово заявляв, що готовий бути посередником під час переговорів Києва та Москви. Так, після переговорів у Сочі 4 вересня кремлівський фюрер Володимир Путін цинічно заявив, що Росія "ніколи не відмовлялася від переговорів" з Україною. Мовляв, нібито Україна не хоче сідати за стіл переговорів із РФ.

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