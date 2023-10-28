Ердоган покликав турків на мітинг на підтримку ХАМАС: "Ізраїль має вийти зі стану божевілля"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав усіх громадян своєї країни вийти на мітинг на підтримку палестинців.

У Туреччині сьогодні, 28 жовтня, відбудуться пропалестинські мітинги. На них особисто запрошує прийти лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Про це він написав у своєму Telegram.

Так, Ердоган називає терористів ХАМАСу своїми "братами і сестрами" і закликає продемонструвати свою солідарність до них.

"Завтра я запрошую кожного члена нашої нації на Велику палестинську акцію, яку ми організуємо в стамбульському аеропорту імені Ататюрка, де ми ще раз продемонструємо всьому світу нашу солідарність з нашими палестинськими братами і сестрами", - написав Ердоган.

Згодом президент Туреччини додав, що "ізраїльські бомбардування Гази, які посилилися минулої ночі, знову стали мішенню для жінок, дітей і невинних цивільних осіб, поглиблюючи гуманітарну кризу".

"Ізраїль повинен негайно вийти з цього стану божевілля і припинити свої атаки", - написав Ердоган і вкотре закликав вийти на мітинг "проти ізраїльського гноблення".

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не вважає ХАМАС терористичною організацією. Він заявив про "звірства Ізраїлю" під час атак на Сектор Гази і скасував свою поїздку до Ізраїлю, а також заплановані візити інших високопосадовців.

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