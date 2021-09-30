Ердоган пояснив, чому Туреччина придбала у Росії З-400

Туреччина купила у Росії чотири дивізіони систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" вартістю $ 2,5 млрд
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пояснив, що покупка у РФ систем протиповітряної С-400 була обумовлена відмовою США поставити зенітні ракетні комплекси Patriot.
Про це пише The New York Times.
Мовляв, якби американці продали Туреччині систему протиракетної оборони Patriot йому не довелося б купувати С-400.
"Я думаю, воно того варте. Ми можемо посилювати нашу оборону, так, як нам хочеться", — відповів Ердоган на питання, чи варта ця угода з Росією проблем з США.
Він не вважає, що придбання С-400, здатні збивати літаки країн НАТО, послабили північноатлантичний Альянс.
Нагадаємо, що Туреччина купила у Росії чотири дивізіони систем протиповітряної оборони (ППО) С-400 "Тріумф" вартістю $ 2,5 млрд 23 жовтня 2019 року "Рособоронекспорт" повідомив, що Росія виконала цей контракт достроково, поставивши Туреччини все елементи систем С-400, включаючи ракети.
США стурбовані цими установками.
Нагадаємо, що великі військові операції з Росією підпадають під дію американських санкцій.
Вашингтон виключив Анкару з програми виробництва F-35A в липні минулого року відразу після того, як Туреччина придбала С-400.
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