Ердоган поїде до Росії, щоб зустрітись з Путіним: Bloomberg назвав мету візиту

Наступного тижня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з диктатором Путіним у Росії, щоб обговорити відновлення Чорноморської зернової угоди.

Про це пише Bloomberg з посиланням на двох турецьких чиновників.

За їхніми словами, Ердоган може поїхати до Росії 8 вересня, перед тим, як вирушити до Індії на саміт G-20 у Нью-Делі. Президент Туреччини відмовився від коментарів для Bloomberg.

За даними видання, Ердоган хоче, щоб угода, яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море і з якої Росія вийшла минулого місяця, була відновлена. Відтоді світові ціни на пшеницю були нестабільними, особливо після того, як Росія націлилася на деякі об'єкти української експортної інфраструктури за допомогою безпілотників.

Зустріч Путіна та Ердогана підтвердив Пєсков, який заявив, що вона "відбудеться найближчим часом".

Нагадаємо, ТСН.ua писав, навіщо Ердогану зустріч із Путіним та як це пов’язано з новою зерновою угодою.

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