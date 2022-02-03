Ердоган привітався з почесною вартою словами "Слава Україні"

Турецький президент голосно привітався з нашими воїнами гаслом "Слава Україні!".

У четвер, 3 лютого, президент Володимир Зеленський разом з першою леді зустріли очільника Туреччини Реджепа Ердогана і його дружину Еміне Ердоган у Маріїнському палаці. Ердоган привітав українських воїнів почесної варти гаслом "Слава Україні!".

Зеленський і Ердоган оглянули почесну варту. Ердоган голосно сказав до українських воїнів гасло "Слава Україні!". Ті відповіли йому – "Героям Слава!".

"Слава Україні": Ердоган привітався з почесною вартою у Києві

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Києва з офіційним візитом.

Перед від’їздом до Києва, Ердоган сказав, що на кожній платформі Туреччина підтримує Україну - свого стратегічного партнера та сусіда.