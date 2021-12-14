Ердоган приїде до України вже на початку наступного року - Кулеба

Ердоган приїде до України вже на початку наступного року - Кулеба

Візит Ердогана відбудеться з метою переговорів стратегічного рівня.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну вже на початку 2022 року. Мета візиту — переговори стратегічного рівня.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час заходу "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності".

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За словами очільника МЗС, візит Ердогана для переговорів стратегічного рівня очікується на початку 2022 року.

"Ви розумієте, наскільки важливим є цей візит у контексті безпеки та питання Криму", — наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 29 листопада президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував роль посередника між Зеленським та Путіним. Як зазначив Ердоган, Туреччина прагне, щоб українсько-російська тема розвивалася у позитивному руслі.

Натомість Росія відкинула пропозицію Туреччини стати посередником у вирішенні російсько-української війни, назвавши це "внутрішньоукраїнським конфліктом".

Тоді Реджеп Тайїп Ердоган вдруге заявив, що Туреччина готова виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих перегорів з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

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