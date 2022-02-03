Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Конфуз візиту президента Туреччини: Ердоган приїхав раніше, а Зеленський не вийшов на ґанок "Маріїнки

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Конфуз візиту президента Туреччини: Ердоган приїхав раніше, а Зеленський не вийшов на ґанок "Маріїнки

Офіс Президента України

До Маріїнського палацу кортеж президента Туреччини приїхав на 5 хвилин раніше. Цього явно не очікувала українська сторона.

У четвер, 3 лютого, очільник Туреччини Реджеп Ердогана і його дружина Еміне прибули з візитом до Києва. У Маріїнському палаці їх зустрічали президент Зеленський разом з першою леді.

Візит турецького президента не обійшовся без конфузів і певних особливостей, помітили в ТСН.ua.

Ердогана в аеропорту зустрічали з хлібом і сіллю, чого не було наприклад під час візиту прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона. До Маріїнського палацу кортеж президента Туреччини приїхав на 5 хвилин раніше. Цього явно не очікувала українська сторона. Можемо припустити, що саме тому на ґанку палацу Ердогана з першою леді Туреччини не зустріли Володимир та Олена Зеленські.

©

Реджеп Тайїп Ердоган із дружиною вийшли з автівки та зайшли до Маріїнського палацу. Можливо церемонію зустрічі двох президентів та традиційне протокольне рукостискання перенесли саме всередину Маріїнського палацу через погодні умови.

©

За кілька хвилин президенти України та Туреччини разом із дружинами все ж вийшли на ґанок палацу, де лунали гімни обох держав.

©

На площі біля палацу Ердоган і Зеленський оглянули почесну варту. З воїнами турецький президент привітався гаслом "Слава Україні".

©

Після цього лідери країн відправилися на переговори у форматі віч-на-віч.

©

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Києва з офіційним візитом.

Перед від’їздом до Києва, Ердоган сказав, що на кожній платформі Туреччина підтримує Україну - свого стратегічного партнера та сусіда. 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація