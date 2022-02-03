Конфуз візиту президента Туреччини: Ердоган приїхав раніше, а Зеленський не вийшов на ґанок "Маріїнки

Конфуз візиту президента Туреччини: Ердоган приїхав раніше, а Зеленський не вийшов на ґанок "Маріїнки

До Маріїнського палацу кортеж президента Туреччини приїхав на 5 хвилин раніше. Цього явно не очікувала українська сторона.

У четвер, 3 лютого, очільник Туреччини Реджеп Ердогана і його дружина Еміне прибули з візитом до Києва. У Маріїнському палаці їх зустрічали президент Зеленський разом з першою леді.

Візит турецького президента не обійшовся без конфузів і певних особливостей, помітили в ТСН.ua.

Ердогана в аеропорту зустрічали з хлібом і сіллю, чого не було наприклад під час візиту прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона. До Маріїнського палацу кортеж президента Туреччини приїхав на 5 хвилин раніше. Цього явно не очікувала українська сторона. Можемо припустити, що саме тому на ґанку палацу Ердогана з першою леді Туреччини не зустріли Володимир та Олена Зеленські.

Реджеп Тайїп Ердоган із дружиною вийшли з автівки та зайшли до Маріїнського палацу. Можливо церемонію зустрічі двох президентів та традиційне протокольне рукостискання перенесли саме всередину Маріїнського палацу через погодні умови.

За кілька хвилин президенти України та Туреччини разом із дружинами все ж вийшли на ґанок палацу, де лунали гімни обох держав.

На площі біля палацу Ердоган і Зеленський оглянули почесну варту. З воїнами турецький президент привітався гаслом "Слава Україні".

Після цього лідери країн відправилися на переговори у форматі віч-на-віч.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Києва з офіційним візитом.

Перед від’їздом до Києва, Ердоган сказав, що на кожній платформі Туреччина підтримує Україну - свого стратегічного партнера та сусіда.

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