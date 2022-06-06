Ердоган різко висловився щодо вступу до НАТО Фінляндії та Швеції: деталі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган продовжує наполягати на виконанні вимог Туреччини.

Туреччина не змінить свою позицію про вступ Фінляндії та Швеції в НАТО, якщо країни не виконають вимоги Туреччини щодо питання безпеки та боротьби з тероризмом.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив за результатами триденного засідання Партії справедливості та розвитку в Кизилджахамамі, - пише Укрінформ.

«Наполегливе утримання від сумнівів у своїх стосунках з терористичними організаціями з боку тих, хто пропонує бути гнучким щодо розширення НАТО, виправдовує нашу рішучу позицію. Ми не змінимо її, поки наші очікування, про які ми заявили нашим співрозмовникам, не будуть виправдані», - пояснив Ердоган.

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Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив, що Фінляндія і Швеція не зможуть вступити до НАТО на саміті, що відбудеться у червні. Вступ країн до Альянсу може затягнутися на щонайменше кілька місяців.

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