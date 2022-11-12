Ердоган шукає шляхи до діалогу: хоче поговорити із Зеленським про переговори з Путіним

Крім того, президент Туреччини зателефонує і до Москви.

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган має намір поговорити телефоном з українським колегою Володимиром Зеленським, аби дізнатися про його позицію щодо переговорів з агресоркою Росією.

Про це повдомляє видання Anadolu.

Ердоган також хоче зателефонувати і російському президенту-диктатору Володимиру Путіну. Турецький лідер наголошує, що хоче "обговорити шляхи діалогу та подальшого кроку у напрямку світу". Саме для цього, він має намір говорити з Києвом і Москваою, аби знати дві позиції.

"Все це дозволить нам зрозуміти, чи зможуть посередницькі зусилля Туреччини наблизити мир? Ну а зараз, для нас важливо зберегти дієвість "зернового коридору", - сказав Ердоган.

Надії Ердогана на переговори

Турецький лідер ривалий час сподівається на успішне посередництво Анкари щодо переговорів між Москвою та Києвом. Днями він заяви, що докладає усіх зусиль, аби війна, розпочата РФ 24 лютого, завершилася мирним договором.

Тим часом президент України Влодимир Зеленський наголошує: що першим кроком до переговорів має бути вихід окупаційних військ із нашої території.

За словами глави держави, діалог з РФ можливий за умови зміни її риторики. Крім того, коли країна-агресорка визнає себе окупантом. Наразі Зеленський не бачить бажання Москви укласти мир на умовах Києва.

Своєю чергою, Москва звинувачує Київ "у відсутності діалогу". У Кремлі заявляють, що можуть досягнути цілей "спецоперації" мирним шляхом. До слова, така риторика РФ з'явилася після того, як армія РФ втекла з Херсона.

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