Ердоган та Путін говоритимуть у Сочі про "зерновий коридор" та обмін полоненими – ЗМІ

Путін і Ердоган зустрінуться в Сочі 4 вересня 2023 року.

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінуться в Сочі в понеділок, 4 вересня. Окрім "зернової" угоди, сторони також обговорюватимуть обмін полоненими між РФ та Україною.

Про це повідомляє видання TRT Haber.

За даними ЗМІ, лідер Туреччини та глава Кремля обговорять майбутнє угоди про "зерновий коридор", двосторонні відносини та регіональні питання, зокрема і війну Росії проти України. Крім того, на порядку денному буде обмін полоненими між Україною та Росією.

"Але найважливішим пунктом порядку денного буде зерновий коридор", - пише видання.

Нагадаємо, Дмитро Пєсков 17 липня зробив офіційну заяву щодо роботи "зернового кориду" – Росія вийшла із угоди.

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