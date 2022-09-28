Ердоган та Зеленський провели розмову після результатів "референдумів": які ще теми зачепили

Президенти Туреччини та України Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Зеленський провели 28 вересня телефонну розмову.

Сторони обговорили успішний обмін військовополоненими, ситуацію навколо Запорізької АЕС, а також проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Про це пресслужба турецького президента повідомила в Мережі.

"Розмова стосувалася останніх подій російсько-української війни. Президент Ердоган зазначив, що дуже радий, що обмін військовополоненими між РФ і Україною успішно відбувся після тривалої підготовки", – вказано в заяві.

Також повідомляється, що Ердоган звернув увагу на успішне функціонування угоди про відправлення українського зерна через Чорне море. Президент Туреччини наголосив, що "аналогічний підхід може бути застосований і щодо Запорізької АЕС". Він також повторив пропозицію Туреччини стати посередником у формуванні демілітаризованої зони навколо електростанції.

"Президент наголосив, що проведення односторонніх референдумів у регіонах України, які перебувають під контролем Росії, підірве зусилля, спрямовані на пожвавлення дипломатичного процесу, додавши, що Туреччина готова надавати всебічну підтримку для врегулювання війни шляхом мирних переговорів", – йдеться в заяві пресслужби Ердогана.

Нагадаємо, 27 вересня Зеленський прокоментував "референдуми" окупантів і заявив, що будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України.