Ердоган у присутності Путіна закликав "зупинити кровопролиття" в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган за присутності диктатора Росії Володимира Путіна, який розпочав жорстоку війну в Україні, зробив неочікувану заяву.
Турецький лідер Реджеп Ердоган на зустрічі, на якій був присутній диктатор Путін, заявив про необхідність припинення кровопролиття в Україні.
Таку заяву Ердоган зробив 13 жовтня на саміті у Казахстані, пише CNN.
"Кожен з нас відчуває регіональний і глобальний вплив кризи в Україні... Попри ці труднощі на місцях, нашим пріоритетом є якнайшвидше припинення кровопролиття", - висловився Ердоган.
Раніше у ЗМІ повідомляли, що сьогодні мають зустрітися президенти Туреччини та Росії у межах VI саміту Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії (НВЗДА), який відбувається у столиці Казахстану. Очікується, що ключовою подією саміту буде зустріч президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Ердогана, присвячена війні між РФ та Україною.
У форумі також беруть участь лідери Росії, Туреччини, Азербайджану, Білорусі, Ірану, Киргизстану, Узбекистану та інших держав - близько 50 делегацій.
Нагадаємо, Ердоган зателефонував Путіну в його день народження, 7 жовтня. Вони поговорили телефоном про війну в Україні.
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