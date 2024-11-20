Ердоган відреагував на дозвіл Байдена завдавати ударів по території Росії

Туреччина вважає неправильним рішення чинного президента США Джо Байдена щодо дозволу бити далекобійними ракетами ATACMS по об'єктах вглиб РФ.

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє CNN Turk.

Ердоган наголосив на тому, мовляв, зараз варто шукати шляхи, як закінчити війну в Україні не за допомогою зброї, а - за допомогою "доброї волі та дипломатії".

"Байден зробив крок, який можна інтерпретувати як спробу розпалити війну та гарантувати, що вона ніколи не закінчиться чи навіть пошириться. Цей крок Байдена призведе не лише до ескалації конфлікту, а й до більш різкої реакції Росії", - висловився президент Туреччини.

Він також згадав схвалення диктатором РФ Володимиром Путіним нової доктрини, яка передбачає відповідь Росії "ядеркою" на атаку балістичними ракетами. Ердоган побоюється, що це може поставити регіон і світ на межу нової великої війни.

"Ми сподіваємось і бажаємо, щоб українська та російська сторони зосередилися на мирі, зберігаючи спокій і не піддаючись на провокації. Найменша помилка, допущена на ґрунті цієї великої помилки, буде подібна до кидка вогню в порохову бочку. Тому раджу всім бути обережними", - заявив Реджеп Таїп Ердоган.

Нагадаємо, стало відомо, що чинний президент США Джо Байден дозволив завдавати ударів далекобійною зброєю по Росії. Військовий експерт Валерій Рябих вважає, що цілями ЗСУ для ударів стане насамперед військова інфраструктура.

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