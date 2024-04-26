Ердоган відвідає Байдена: Bloomberg про зустріч президентів "у делікатний момент їхньої кар'єри"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати Вашингтон, аби зустрітися з американським колегою Джо Байденом 9 травня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що майбутній візит турецького лідера до Білого дому відбудеться на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС та ударах Ірану та Ізраїлю по територіях один одного. Ці дії породили побоювання про наближення більш масштабного конфлікту на Близькому Сході.

Також видання пише, що зустріч президентів відбудеться у "делікатний момент (їхньої - Ред.) політичної кар'єри". Так, Ердоган наприкінці березня зазнав поразки на муніципальних виборах, але все ще відіграє помітну роль на міжнародній арені. Тим часом у Байдена попереду, у листопаді, президентські вибори, на яких його опонентом, ймовірно, стане колишні президент Дональд Трамп.

"Хоча паралелі важко провести, але в обох країнах інфляція сприяла почуттю похмурості та гніву на уряди при владі", - пише видання.

Зазначається, що на минулих вихідних Ердоган зустрівся з політичним лідером ХАМАС, аби обговорити потенційне постійне припинення вогню і прискорення постачання гуманітарної допомоги сектору Гази. На відміну від США і ЄС, Анкара не вважає ХАМАС терористичною організацією.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що Туреччина має новий "мирний план" для України. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган має намір просувати проєкт договору, який начебто заморозить війну, яку розв’язала РФ в Україні.

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