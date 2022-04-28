Ердоган вкотре поговорив з Путіним та запропонував своє посередництво між Україною і Росією

Ердоган вкотре поговорив з Путіним та запропонував своє посередництво між Україною і Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 28 квітня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та вкотре заявив, що Анкара готова стати посередником у припиненні війни між Україною та РФ.

Ердоган висловив бажання якнайшвидше встановити міцний мир у регіоні.

Про це повідомили в канцелярії президента Туреччини.

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"Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе ініціативу щодо припинення війни між Росією та Україною та виступити посередником на шляху до миру", – йдеться в повідомленні.

"Президент висловив бажання якнайшвидше встановити міцний мир в регіоні, нарощуючи набутий імпульс – стамбульські переговори. Він наголосив, що країна продовжуватиме свої зусилля для подолання цієї кризи між двома сусідами Туреччини", – додали в канцелярії Ердогана.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив про сподівання, що зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна вдасться провести вже найближчими днями.

Коментуючи цю заяву, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що час і контекст зустрічі Зеленського з Путіним наразі не визначено.

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