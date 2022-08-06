Ердоган вкотре запропонував Путіну організувати переговори з Зеленським

Відповідну пропозицію Ердоган озвучив Путіну під час свого візиту до Сочі.

Про це пише CNN Turk.

"Я ще раз нагадав Путіну, що ми можемо провести його зустріч із Зеленським. Ми продовжуватимемо розвивати наш діалог з нашим чорноморським сусідом, Росією, у всіх сферах, щоб сприяти регіональному та глобальному миру ", - сказав Ердоган.

Турецький лідер сподівається перетворити угоду про експорт українського зерна на поштовх до відновлення переговорів у Стамбулі.

"Ми є свідками позитивних відбитків нашого діалогу з Росією на Кавказі, в Сирії та в Україні. Ініціатива експорту українського зерна через Чорне море є останнім світовим прикладом цього. Зараз важлива якісна реалізація плану та перетворення позитивної атмосфери на конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі", - сказав Ердоган.

При цьому президент Туреччини вважає, що у війні в Україні "не буде переможця" – конфлікт буде врегульований за столом переговорів.

"Я від початку наголошую, що переможця у війні в Україні не буде. Незважаючи на труднощі на місцях, я також твердо вірю, що криза буде вирішена за столом переговорів", - заявив турецький лідер.

Нагадаємо, 5 серпня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прилетів до Сочі, де провів переговори з російським колегою Володимиром Путіним.

Однією з головних тем був експорт українського зерна, який вдалося розблокувати за активної участі Туреччини. Інші питання, які обговорювалися – часткова оплата російського газу в рублях, АЕС "Аккую" та ситуація в Сирії.

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