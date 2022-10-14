Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ердоган вже обрав місце для створення запропонованого Путіним газового хабу в Туреччині

Дата публікації
Перегляди
1869
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ердоган вже обрав місце для створення запропонованого Путіним газового хабу в Туреччині

Фото: Associated Press

Створити новий газовий хаб доручили турецьким органам та російській стороні.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган доручив уряду опрацювати кроки щодо створення "газового хабу" в країні на заміну пошкодженим "Північним потокам".

Про це повідомляє Anadolu.

Ердоган гадає, що найзручнішим місцем для нового "газового хабу" до Європи може стати регіон Трак'я, що на північному заході Туреччини.

"Для газового хабу буде визначено найсприятливіше місце. Туреччина вже має газовий хаб, який працює для задоволення внутрішніх потреб. А новий хаб буде спрямований на міжнародні постачання", – уточнив турецький президент.

Він повідомив, щодо створення нового газового хабу вже дали доручення турецькому міністерству енергетики та природних ресурсів, а також відповідним відомствам з російського боку. Сторонам належить провести спільну роботу та представити підсумки, на основі яких "будуть зроблені конкретні кроки".

Що відомо про газовий хаб 

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з Ердоганом запропонував створити на базі "Турецького потоку" газовий хаб для продажу газу до Європи та інших країн і для майданчика формування ціни на газ. Так, РФ "може зробити транзит газу через Чорне море основним маршрутом постачання палива". 

Зауважимо, що транзит газу неможливий без погодження країн Євросоюзу, зокрема, Болгарії, тож ідея Путіна може зазнати поразки.

Міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Дьонмез сказав, що пропозиція Путіна має ще отримати технічну, комерційну те юридичну оцінку.

Росія мріє відновити "Північний потік-2"

Росія мріє відновити "Північний потік-2"

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1869
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація