Ердоган взявся захищати Путіна: Росію не можна ігнорувати 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не згоден з "негативним підходом" світових лідерів до російського президента-диктатора Володимира Путіна.

Про це турецький лідер заявив він у Нью-Йорку, повідомляє Reuters.

Зі слів Ердогана, незважаючи на вторгнення до України, РФ є одним із провідних виробників зерна у світі. Мовляв, саме тому "Росія не є країною, яку можна ігнорувати". Крім того, він президент Туреччини висловив сподівання, що вдасться знайти рішення для відродження Чорноморської зернової ініціативи.

"І лідери, і прем'єри негативно ставляться до Путіна. Звичайно, у нас не однакове ставлення. Я не вважаю таке ставлення правильним. Тому що Росія – не звичайна країна. Зараз не можна ігнорувати її. Ми продовжимо наші відносини з Росією в позитивному ключі", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявляв, що Путін за "якнайшвидше припинення війни" в Україні. Ба більше, за його словами, "Росії можна довіряти не менше, ніж Заходу".

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