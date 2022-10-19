Ердоган, єврокомісар і грецький міністр: Зеленський розповів про "продуктивний" переговорами день

Зокрема, з Ердоганом Зеленський обговорив звільнення українців із російського полону, оборонну співпрацю та експорт українського продовольства.

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки роботи за добу з міжнародними партнерами задля підтримки України.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 19 жовтня.

Так, президент зустрівся з єврокомісаром з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янезом Ленарчичем. Зеленський подякував Ленарчичу за всю допомогу, що була надана за час повномасштабної війни.

"Обговорили, які ще гуманітарні потреби нашого народу можуть бути задоволені з допомогою наших європейських друзів. Звичайно, торкнулися енергетичної ситуації", – сказав він.

Ердоган

Президент Зеленський говорив сьогодні зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом.

Зеленський подякував Туреччині за підтримку територіальної цілісності Україги. Сторони обговорили ключові безпекові питання.

"Ключові теми – зусилля для подальшого звільнення наших людей із російського полону, оборонна співпраця, експорт українського продовольства", – додав він.

Голова МЗС Греції від 24 лютого – вже втретє в Україні

Президент Зеленський провів переговори з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом, який прибув із візитом до Києва вже втретє від 24 лютого.

Зеленський подякував Греції за підтримку в оборонній сфері. Сторони домовилися про посилення взаємодії у двосторонніх відносинах і на рівні Євросоюзу, а також на рівні НАТО.

Саміт ЄС

Завтра Зеленський братиме участь у саміті Європейського Союзу.

"Ключова тема, звісно, – виклики нашій енергетиці, українській та європейській. Будемо реагувати спільно на терористичну загрозу", – сказав глава держави.

Зустріч з дипломатами

Також сьогодн в Офісі відбулася зустріч Андрія Єрмака з представниками посольств Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії щодо посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони.