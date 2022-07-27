"Ердоган його тримає за три яйця": опозиціонер пояснив "гру" між Путіним та президентом Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган тримає президента Росії Володимира Путіна "за яйця" оразу у трьох точках: Нагірному Карабаху, Лівії та Сирії.

Так, господар Кремля побоявся вступати у війну з турецьким лідером під час загострення в Нагірному Карабаху, і після п’яти місяців війни в Україні стало зрозуміло, чому.

Про це російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський заявив в ефірі "Апостроф TV".

"У Ердогана своя гра, розумієте. Вони з Путіним старі гравці. Кажуть іноді, що у Путіна немає яєць. Принаймні, Ердоган його тримає, вибачте, за три яйця: у Нагірному Карабаху, у Сирії та в Лівії. Путін там дуже залежний від Ердогана", – сказав Піонтковський.

Він також зауважив, що не випадково Ердоган змусив Путіна чекати його на нещодавній зустрічі в Тегерані.Таким чином президент Туреччини показав, хто в їхній парі є "альфа-самцем".

"Звичайно, Ердоган, тому що Путін злякався йти на війну з ним на Південному Кавказі, коли Ердоган надав масштабну підтримку азербайджанській армії. Азербайджан виграв війну проти путінського союзника – Вірменії, до якої він побоявся прийти на допомогу. Тепер ми бачимо, чому він побоявся", – розповів опозиціонер.

Він додав, що війна проти України показала, на що насправді спроможна російська армія, яку називали "другою армією світу".

"І це тут, в Україні, де, здавалося б, географічно близько до центрів Росії, найвиграшніше поле бою. А уявляєте, що б Ердоган зробив з цією "другою армією" у світі на Південному Кавказі?" – зазначив Піонтковський.

Нагадаємо, 5 серпня Путін та Ердоган зустрінуться в Сочі і вже відомі теми їхніх переговорів.

У Стамбулі підписали зернову угоду між Україною, Туреччиною та ООН

Читайте також: