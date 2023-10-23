Ердоган запропонував парламенту розглянути заявку про членство Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє Дирекція зв'язку Турецької Республіки.

"Протокол про вступ Швеції до НАТО було підписано президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і направлено до Великих національних зборів Туреччини", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО ще 2022-го - після широкомасштабного нападу РФ на Україну. Втім, країни зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.

Як повідомлялося, в Угорщині заявили, що країна не поспішає голосувати за вступ Швеції до НАТО, бо "їй нічого не загрожує". Прем'єр Віктор Орбан наголосив у вересні, мовляв, питання щодо вступу Швеції до НАТО навряд чи буде ухвалене цього року.

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