Ердоган зателефонував Путіну в його день народження: обговорили війну в Україні

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність зробити свій внесок для мирного закінчення війни в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін поговорили телефоном про війну в Україні.

Про це повідомила пресслужба турецького лідера.

Наразі відомо, що президенти двох держав обговорювали останні події війни Росії проти України, а також деталі, які покращать турецько-російські відносини.

"Президент Ердоган під час розмови повторив, що готовий зробити свій внесок для мирного вирішення питання України, яке принесе користь всім", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, про плани Ердогана зателефонувати Путіну у день народження російського диктатора стало відомо напередодні. Відповідну інформацію тоді підтвердив і речник Путіна Дмитро Пєсков.

Роль Ердогана у війни Росії проти України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України турецький лідер висловив бажання взяти на себе посередницьку роль.

Зокрема, 28 вересня президент Ердоган поговорив з українським лідером Володимиром Зеленським і визнав, що фейкові результати референдумів негативно вплинуть на мирні переговори між Україною та РФ.

Вже наступного дня, 29 вересня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зателефонував Путіну і знову заявив про готовність сприяти проведенню переговорів між Україною та Росією, бо їм потрібно дати "ще один шанс".

Крім того, Туреччина взяла участь у масштабному обміні українських військовополонених з Азовсталі, який відбувся 21 вересня. Зокрема, було вирішено, що українські командири "Азовсталі", яких звільнили з російського полону (Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко), будуть проживати в Туреччині у приватному будинку до закінчення війни.

Туреччина також посприяла відкриттю зернового коридору для української агропродукції. Спільними зусиллями він запрацював 1 серпня.

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