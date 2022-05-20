Ердоган завтра поговорить з Фінляндією про її вступ до НАТО

Ердоган завтра поговорить з Фінляндією про її вступ до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував розмову з фінським представником щодо заявки Гельсінкі про наміри вступити до НАТО.

Членство Фінляндії в Альянсі представники держав обговорять вже завтра, 21 травня.

Про це повідомляє Sky News.

Сьогодні, 20 травня, Ердоган заявив, що вже обговорив це питання з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Крім того, на суботу запланована розмова турецького президента з представником Великої Британії.

Головною темою перемовин стане відмова Туреччини дати згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Раніше Ердоган заявив, що попри все не підтримає вступ країн до Альянсу.

"Ми продовжимо нашу політику рішуче. Ми повідомили союзників, що скажемо "ні" членству Фінляндії та Швеції в НАТО", - сказав Ердоган.

Слід зазначити, що схвалення Туреччиною заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО є обов’язковою умовою, адже Альянс ухвалює рішення консенсусом. Тому кожна з 30 країн-членів має право накласти вето на заявку про членство.

Нагадаємо, окрім турецького лідера, президент Хорватії Зоран Міланович також заявив, що його країна блокуватиме вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу..

Водночас президент США Джо Байден 19 травня заявив, що попри позицію Хорватії та Туреччини, підтримує вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

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