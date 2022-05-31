Ердоган заявив про готовність країни докласти всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією

Ердоган заявив про готовність країни докласти всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією

. Президент Туреччини заявив про готовність країни докласти всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією і готові надати необхідну підтримку, включаючи посередництво

Туреччина готова долучитися до його роботи.

Про це пише Укрінформ із посиланням на директорат із комунікацій президента Туреччини за результатами телефонної розмови президентів України та Туреччини.

«Президент Ердоган заявив про позитивне ставлення до участі (Туреччини - ред.) в діяльності Моніторингового центру, створення якого передбачається за участю Росії, України та ООН в Стамбулі», - йдеться у повідомленні.

Під час розмови президент Туреччини заявив про готовність країни докласти всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією і готові надати необхідну підтримку, включаючи посередництво.

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Вказується, що в ході розмови президент Ердоган заявив, що надає особливого значення проєкту створення безпечного коридору для експорту української сільськогосподарської продукції морем.

Нагадаємо, 30 травня Ердоган також переговорив із російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, під час перемовин Ердоган заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі. Також турецький лідер висловив готовність, щоб його країна взяла участь в "механізмі моніторингу" між сторонами.

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