Ердоган заявив, що хоче відновити переговори України та Росії, як це було в березні у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що необхідно досягти дипломатичного врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Тож для цього варто повернутися до переговорів на основі параметрів, що були сформовані на березневій зустрічі у Стамбулі.

Ердоган вірить, що війна зрештою завершиться за столом переговорів.

Про це турецький лідер сказав 18 серпня після зустрічі у Львові з президентом України Володимиром Зеленським і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, пише Anadolu.

Ердоган сказав, що під час перемовин сторони оцінили можливості трансформації створеної Стамбульською угодою позитивної атмосфери у постійний мир.

Також читайте Зеленський розповів подробиці перемовин з Ердоганом та назвав розмову "предметною"

"Міжнародна спільнота має велику відповідальність за відновлення дипломатичного процесу, ми спеціально вказали на те, що це потрібно зробити", – сказав президент Туреччини.

"Як Туреччина, з одного боку, ми докладаємо зусиль для припинення конфлікту шляхом дипломатичного вирішення, з іншого боку, ми підтримували наших українських друзів і продовжуємо це робити", – додав Ердоган.

"Особисто я вірю в те, що війна врешті-решт закінчиться за столом переговорів. Власне, пани Зеленський і Гутерреш згодні в цьому питанні. Вся справа в тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях до столу переговорів", – зауважив турецький лідер.

Тож він висловив думку, що можна реанімувати переговори на основі тих параметрів, що були сформовані уберезні в Стамбулі. За словами Ердогана, Туреччина готова стати посередником, щоб надати всі види підтримки для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що під час зустрічі Зеленського, Ердогана та Гутерреша Україну не схиляли до поступок Росії.

Безпека ЗАЕС, ядерний шантаж та експорт зерна – Зеленський зустрівся з Гутеррешем та Ердоганом

Читайте також: