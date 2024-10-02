Ердоган заявив, що мир в Україні можливий "виключно дипломатичним шляхом"

У Туреччині вважають, що досягти миру в Україні воєнним шляхом - нереально.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що досягнення миру в Україні можливе виключно дипломатичними засобами. Водночас він підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це він сказав 1 жовтня на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Олександром Стуббом.

Лідери двох країн зустрілися в Анкарі з нагоди 100-річчя налагодження двосторонніх дипломатичних відносин. Під час переговорів сторони "ще раз підкреслили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України".

"Я висловив пану президенту [Стуббу] свою думку, що припинення руйнувань в Україні якнайшвидше і досягнення справедливого й остаточного рішення можливі лише за допомогою дипломатії", – сказав Ердоган.

Стубб, своєю чергою, зазначив, що зустріч із турецьким главою відбулася під час конфліктів у різних куточках світу, зокрема Україні, Палестині, Лівані і Судані.

Він також підтвердив важливість української територіальної цілісності й суверенітету.

"Ми вважаємо, що Україна має право захищати себе, право на захист від нападів Росії. Я також підтримую мирний план президента Володимира Зеленського, який складається з десяти пунктів. Я думаю, що це хороший початок, основа для мирних переговорів", – сказав Стубб.

Він додав, що Туреччина є однією з небагатьох країн, яка може вести переговори і з Києвом, і з Москвою.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму виступі перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку заявив, що його країна збільшуватиме підтримку зусиль для припинення війни Росії проти України шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності й суверенітету України.

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