Ердоган заявив, що Шольц змінив свою позицію щодо "диктатора" Путіна

Турецький президен Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц змінив свою позицію щодо диктатора РФ Володимира Путіна. Мовляв, німецький політик прагне прагне порозумітися з "фюрером".

Про це повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

"Висока дипломатія має вирішальне значення для вирішення проблем. Навіть канцлер Німеччини Шольц місяць тому мав зовсім іншу позицію щодо Путіна і тепер змінив її щодо Росії, наголосивши на важливості діалогу", - заявив Ердоган після телефонної розмови з головою федерального уряду Німеччини.

Президент Туреччини після розмови з Путіним дійшов висновку, мовляв глава Кремля "не той, хто зробить крок назад", якщо ви підете проти нього. "Ми говорили про важливість особистих стосунків із паном Путіним учора", - сказав Ердоган.

Посередництво Ердогана

Від початку війни президент Туреччини висловив бажання взяти на себе посередницьку роль між Росіює та Україно. Протягом восьми місяців повномасштабного вторгнення Ердоган не втрачає надії на переговори між Володимиром Зеленським і Володимиро Путіним.

Москва 29 жовтня заявила про односторонній вихід із "зернової угоди". Через кілька днів Ердоган, який посприяв домовленностям, зателефонував диктатору Путіну. Згодом Анкара повідомила про поновлення роботи "зернового коридору" з України.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що Ердоган закликав Путіна вивести війська з окупованої частини України. Мовляв, турецький лідер вважає, що на Кремль чекає неминуча поразка.

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