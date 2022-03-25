Ердоган заявив, що Україна та Росія близькі до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів

Зауважимо, що представники України наразі ще не коментували ці заяви турецького президента.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна і Росії просунулися в переговорному процесі, тож сторони близькі до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів.
Про це пише Anadolu Agency.
За словами турецького президента, делегації обох держав на переговорах досягли успіхів щодо членства України в НАТО і статусу російської мови. Також Ердоган вказав на прогрес щодо демілітаризації України та гарантій безпеки.
"Вважаю, за чотирма пунктами в переговорах є консенсус. Перший пункт стосується вступу України до НАТО. Спочатку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але згодом Зеленський почав заявляти про можливість відмови", – сказав президент Туреччини.
"Інший пункт стосується прийняття російської мови в Україні як офіційної. Зеленський погодився і з цим. Російською мовою і так говорять практично на території всієї України. У цьому плані проблем немає", – додав Ердоган.
Водночас він відзначив, що складним залишається питання окупованих Криму і Донбасу. Турецький лідер зазначив, що Зеленський запропонував провести референдум, щоб вирішити долю цих територій.
Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що в кінці цього тижня або на початку наступного може відбутися його телефонна розмова з президентом РФ Володимиром Путіним.
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