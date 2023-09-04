Ердоган заявив, що "Україні потрібно пом'якшити свій підхід" щодо відновлення "зернової угоди"

Турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що для відновлення зернової угоди "Україні, безумовно, необхідно пом'якшити свої підходи щодо спільних кроків з Росією".

Із такою неознозначною заявою він виступив на брифінгу за підсумками переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, пише Anadolu.

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Турецький лідер повідомив, що Анкара спільно з ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо "зернової угоди".

"Ми підготували новий пакет пропозицій з ООН, який передбачає значний прогрес. Я вважаю, що за допомогою цього нового процесу можна досягти результатів. Україні, звичайно, потрібно пом'якшити свій підхід, щоб зробити спільні кроки з Росією", – зауважив Ердоган.

Як передають турецькі ЗМІ, наприкінці своєї промови президент Ердоган "ще раз подякував Путіну за добру волю, яку він виявив до себе та своєї делегації, і побажав, щоб візит був корисним для обох країн і регіону".

Нагадаємо, у понеділок, 4 вересня, у Сочі відбулися переговори Путіна та Ердогана. Чи змогли вони домовитися про відновлення "зернової угоди".

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