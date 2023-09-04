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Ердоган заявив, що "Україні потрібно пом'якшити свій підхід" щодо відновлення "зернової угоди"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ердоган заявив, що "Україні потрібно пом'якшити свій підхід" щодо відновлення "зернової угоди"

Турецький президент Реджеп Ердоган / Фото: Associated Press

Ердоган повідомив, що Анкара спільно з ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо "зернової угоди".

Турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що для відновлення зернової угоди "Україні, безумовно, необхідно пом'якшити свої підходи щодо спільних кроків з Росією".

Із такою неознозначною заявою він виступив на брифінгу за підсумками переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, пише Anadolu.

Турецький лідер повідомив, що Анкара спільно з ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо "зернової угоди".

"Ми підготували новий пакет пропозицій з ООН, який передбачає значний прогрес. Я вважаю, що за допомогою цього нового процесу можна досягти результатів. Україні, звичайно, потрібно пом'якшити свій підхід, щоб зробити спільні кроки з Росією", – зауважив Ердоган.

Як передають турецькі ЗМІ, наприкінці своєї промови президент Ердоган "ще раз подякував Путіну за добру волю, яку він виявив до себе та своєї делегації, і побажав, щоб візит був корисним для обох країн і регіону".

Нагадаємо, у понеділок, 4 вересня, у Сочі відбулися переговори Путіна та Ердогана. Чи змогли вони домовитися про відновлення "зернової угоди".

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Дата публікації
Перегляди
809
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