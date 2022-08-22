Ердоган заявив, що він хоче найближчим часом організувати зустріч Зеленського та Путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що метою Туреччини є організація зустрічі президента України та російського диктатора.
Ердоган наголосив, що він хоче організувати таку зустріч найближчим часом, щоб війна в Україні закінчилась дипломатичним шляхом.
Про це турецький лідер сказав у своєму зверненні до турецького народу, пише Hurriyet.
Ердоган пригадав про успішні домовленості щодо "зернового коридору" та наголосив, що саме за допомогою дипломатії повинна закінчитись війна.
"Нашою метою є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, щоб вирішити кризу", - заявив Ердоган.
Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що хоче відновити переговори України та Росії, як це було в березні у Стамбулі.
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