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Ердоган заявив, що він хоче найближчим часом організувати зустріч Зеленського та Путіна

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Ердоган заявив, що він хоче найближчим часом організувати зустріч Зеленського та Путіна

Фото: Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що метою Туреччини є організація зустрічі президента України та російського диктатора.

Ердоган наголосив, що він хоче організувати таку зустріч найближчим часом, щоб війна в Україні закінчилась дипломатичним шляхом. 

Про це турецький лідер сказав у своєму зверненні до турецького народу, пише Hurriyet.

Ердоган пригадав про успішні домовленості щодо "зернового коридору" та наголосив, що саме за допомогою дипломатії повинна закінчитись війна. 

"Нашою метою є організація зустрічі Путіна і Зеленського найближчим часом, щоб вирішити кризу", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше Ердоган заявив, що хоче відновити переговори України та Росії, як це було в березні у Стамбулі

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5963
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