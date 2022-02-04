Ердоган заявив, що Зеленський погодився зустрітися з Путіним у Туреччині

Ердоган зауважив, що між Україною та Росією наростає напруженість у відносинах.

Турецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що президент України Володимир Зеленський погодився на зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Туреччині.

Про це інформує CNN Turk.

"На жаль, наростає напруженість у відносинах між Україною та Росією. Ми спеціально заявили пану Зеленському, що готові зробити необхідний внесок у зниження тиску. Ми заявили їм, що готові провести саміт на рівні керівництва чи переговори щодо цього питання", - сказав Ердоган.

За його словами, на запрошення Туреччини, про те, щоб Путін після повернення з Китаю відвідав Анкару, було отримано позитивний відгук, наразі погоджується дата.

"Наразі ми встановлюємо дату. Ми хочемо провести цю зустріч, щоб на високому рівні зібрати пана Путіна та пана Зеленського. Наша домовленість із паном Зеленським саме у цьому напрямі. Я вважаю, що якщо ми зможемо досягти цього на високому рівні, не знижуючи його до нижчих рівнів, результат, який ми звідси отримаємо, дасть можливість нової формації в регіоні. Ця надія зародилася у мене під час зустрічі із Зеленським. Сподіваюся, це закінчиться добре", - уточнив Ердоган.

Своєю чергою, 4 лютого речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва не заперечує пропозицію турецького лідера Реджепа Ердогана щодо можливих переговорів президентів Росії та України, Володимира Зеленського та Володимира Путіна у Туреччині, але для організації саміту у Кремлі хочуть розуміти, що обговорюватиметься і "що буде на виході".

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливість стати посередником між Україною та Росією на тлі зростання напруженості через стягнення військ РФ до українського кордону. У зв'язку з цим Ердоган запросив Володимира Путіна та Володимира Зеленського для діалогу до Анкари і вже сам приїздив до Києва для зустрічі із українським керівництвом.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.