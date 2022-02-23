Ердоган заявив, що зважить плюси і мінуси, перш ніж відмовитися від співпраці з РФ через визнання нею ОРДЛО

Ердоган заявив, що зважить плюси і мінуси, перш ніж відмовитися від співпраці з РФ через визнання нею ОРДЛО

Ердоган наголосив, що він продовжить дипломатію.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна наразі не може відмовитися від співпраці з РФ попри посилення агресії Москви і визнання Путіним "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України - так званих "ЛНР" та "ДНР". Анкара виступає за вирішення конфлікту на Донбасі, не відмовляючись від відносин із Україною та Росією.

Про це пише Daily Sabah.

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Розмовляючи з журналістами 23 лютого, Ердоган сказав, що Туреччина співпрацює як з Росією, так і з Україною, і не буде припиняти відносини або планувати вводити санкції проти Москви. Водночас президент Туреччини висловив надію на якнайшвидше відновлення переговорів між Москвою та Києвом.

"У нас з Росією політичні, військові та економічні відносини. Те саме з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, якщо ви мене запитаєте, тому що наша країна має високі інтереси в цьому плані", – сказав Ердоган.

Він зазначив, що Туреччина прагне врегулювати конфлікт без шкоди для відносин з країнами і проведе переговори з турецькою делегацією, щойно повернеться на батьківщину.

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"Потрібні ретельні розрахунки, щоб з'ясувати плюси і мінуси дій проти Росії. Дехто каже, що конфлікт підвищить вартість природного газу, а інші обговорюють перекриття вентилів. Нам потрібно робити наші кроки, маючи на увазі цю чутливість ", - сказав Ердоган, зазначивши, що потрібно робити делікатні кроки, і додав, - "Ми продовжимо телефонну дипломатію, і я сподіваюся, що ми досягнемо сприятливих результатів".

Натомість визнання Путіним "незалежності" ОРДЛО Ердоган назвав "неприйнятним".

"Від початку ми доклали щирих зусиль, щоб послабити напругу. Ми чітко висунули свої меседжі щодо вирішення цього питання", – цитує його Anadolu.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин із РФ.

Утім, у Москві кажуть, що, мовляв, не підтримують таку ініціативу Києва.

Як повідомлялося, український лідер заявив, що визнання Путіним "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України - так званих "ЛНР" та "ДНР" - є ескалаційним кроком. Українська сторона розуміє всі можливі ризики, пов'язані з цим, а тому вкотре закликає РФ вирішувати питання щодо Донбасу дипломатичним шляхом.

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