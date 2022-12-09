Ердоган збирається поговорити телефоном із Зеленським і Путіним

Ердоган збирається обговорити продовольчу кризу з Зеленським та Путіним.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирається 11 грудня поговорити телефоном з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав 9 грудня на відкритті Всесвітнього форуму TRT.

За його словами, переговори стосуватимуться продовольчої кризи. Ердоган наголосив на необхідності постачати продовольство країнам, що голодують.

"Припинення поставок критично важливих продуктів спричинило глобальну продовольчу кризу. У неділю я проведу розмову з Путіним. Я також проведу розмову із Зеленським", — повідомив Ердоган.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що дію "зернової ініціативи" подовжили ще на 120 днів.

Своєю чергою, лідер України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення до учасників саміту G20 на Балі запропонував розширити "зернову угоду" на порти "Миколаїв" та "Ольвія" у Миколаївській області.

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