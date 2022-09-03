Ердоган знову запропонував Путіну стати посередником: цього разу у ситуації навколо ЗАЕС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент країни-агресорки Володимир Путін 3 серпня провели телефонну розмову, під час якої обговорили експорт зерна, ситуацію на ЗАЕС та регіональні проблеми.

Ердоган вкотре запропонував роль посередника між Україною та Росією цього разу щодо ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє терецьке видання "Anadolu" з посиланням на комюніке Туреччини.

Так, президенти двох країн обговорювали реалізацію стамбульських домовленостей щодо експорту українського зерна через Чорне море, а також ситуацію на Запорізькій АЕС.

"П резидент Ердоган заявив, що Туреччина могла б зіграти сприяючу роль у питанні Запорізької АЕС, як це було в зерновій угоді ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у комюніке зазначили, що Путін та Ердоган можуть особисто зустрітися 15-16 вересня під час саміту Шанхайської організації співпраці, який цього року проходитиме у Самарканді в Узбекистані.

Водночас у кремлівському комюніке про відповідну пропозицію Ердогана щодо ЗАЕС взагалі не згадують.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче провести спільну зустріч із Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Ердоган вважає, що це необхідно для радикального вирішення кризи, адже війна Росії проти України має наслідки, які стосуються і самої Туреччини.

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