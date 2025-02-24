Ердоган зробив заяву про мир в Україні і сказав, що має статися цього року

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав партнерів України докласти всіх зусиль, щоб вдалося відзначати річницю миру, а не війни.

Таку заяву він зробив під час саміту "Підтримуй Україну" за участі світових лідерів.

"На четвертий рік цієї війни ми чудово розуміємо, що щоразу збільшується потяг до дипломатії та переговорного процесу... Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб наступного року ми відзначали річницю миру, а не війни. Туреччина продовжить докладати всіх зусиль для встановлення справедливого і тривалого миру. Таким чином, я щиро сподіваюся, що 2025 рік стане роком, в якому буде побудовано мир", — додав він.

Він також нагадав, що від самого початку його країна виступила проти повномасштабної війни і продовжує надавати допомогу у вигляді дипломатії та переговорів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що 2025 року в Україні повинен бути встановлений реальний мир. Утім, він висловив переконання, що такий мир повинен бути встановлений силою.

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