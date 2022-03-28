Ердоган зустрінеться із представниками російської та української делегацій

Ердоган зазначив, що він спілкується з Зеленським та Путіним.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що матиме коротку зустріч з представниками Росії та України перед перемовинами у Стамбулі, які відбудуться 29 березня.

Про це повідомляє Bloomberg HT.

Ердоган зазначив, що він спілкується з Зеленським та Путіним. Він додав, що у перемовинах між РФ та Україною спостерігається "позитивна динаміка".

Нагадаємо, представник української делегації Давид Арахамія повідомив, що українсько-російські переговори не почнуться сьогодні, 28 березня, через проблеми з логістикою.

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