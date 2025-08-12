Ердоган готовий організувати саміт лідерів України, США, РФ та Туреччини

Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про це 12 серпня.

«Говорив із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У нас завжди дружні та змістовні розмови, відчуваємо й дуже цінуємо таке щире й тепле ставлення Туреччини та всього турецького народу до наших людей», — повідомив Зеленський.

Український президент також подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і за посередницьку роль Туреччини під час зустрічей із російською стороною у Стамбулі.

«Обговорили наявну дипломатичну ситуацію та можливості, які вона відкриває зараз. Президент Ердоган чітко заявив, що будь-які перемовини без України не принесуть сталого миру. Однаково розуміємо всі ризики та загрози. Імітований, а не чесний мир точно не втримається довго і спонукатиме Росію до ще більшого захоплення територій», — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова до будь-яких форматів зустрічі заради того, щоб припинити вбивства та закінчити війну.

«Президент Ердоган підтвердив готовність своєї країни організувати саміт лідерів України, США, Росії та Туреччини. Також говорили про заходи на найвищому рівні, які Україна готує під час Генасамблеї ООН. Спільно працюємо над участю Туреччини», — додав президент.

Тим часом Росія має високі очікування від саміту на Алясці. Кремль бачить можливість для перезавантаження відносин із США. В Москві натякають на потенційні угоди зі США щодо інфраструктури та енергетики в Арктиці та за її межами.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня у американському штаті Аляска.

