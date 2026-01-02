- Дата публікації
Ердоган підтримав мирні ініціативи Трампа і заявив про контакти з Путіним: деталі
Ердоган анонсував розмову з Трампом, яка запланована на 5 січня.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує мирні ініціативи американського колеги Дональда Трампа.
Про це він сказав, спілкуючись з журналістами після п’ятничної молитви, повідомляє CNN Türk.
Зі слів турецького лідера, 5 січня він проведе розмову з Трампом щодо російсько-української війни.
«У понеділок ввечері у нас також запланована чергова розмова з Трампом. Матимемо можливість обговорити питання щодо Росії та України, а також ситуацію в Палестині», — розповів президент Туреччини.
Також, каже Ердоган, у нього тривають контакти з кремлівським «фюрером» Володимиром Путіним, а також із українським президентом Володимиром Зеленським.
«Я продовжую зустрічатися з Путіним, Зеленським, Трампом і лідерами європейських країн», — наголосив він.
Ердоган додав, що турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан візьме участь у наступній зустрічі «коаліції рішучих» в Парижі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна починає цей рік важливими дипломатичними мирними переговорами. Зокрема, вже 3 січня відбудеться зустріч радників із питань національної безпеки, а 6 січня — учасників «коаліції охочих».