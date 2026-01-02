Ердоган підтримав мирні ініціативи Трампа і заявив про контакти з Путіним: деталі

Реджеп Тайїп Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підтримує мирні ініціативи американського колеги Дональда Трампа.

Про це він сказав, спілкуючись з журналістами після п’ятничної молитви, повідомляє CNN Türk.

Зі слів турецького лідера, 5 січня він проведе розмову з Трампом щодо російсько-української війни.

«У понеділок ввечері у нас також запланована чергова розмова з Трампом. Матимемо можливість обговорити питання щодо Росії та України, а також ситуацію в Палестині», — розповів президент Туреччини.

Також, каже Ердоган, у нього тривають контакти з кремлівським «фюрером» Володимиром Путіним, а також із українським президентом Володимиром Зеленським.

«Я продовжую зустрічатися з Путіним, Зеленським, Трампом і лідерами європейських країн», — наголосив він.

Ердоган додав, що турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан візьме участь у наступній зустрічі «коаліції рішучих» в Парижі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна починає цей рік важливими дипломатичними мирними переговорами. Зокрема, вже 3 січня відбудеться зустріч радників із питань національної безпеки, а 6 січня — учасників «коаліції охочих».